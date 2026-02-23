Шведский врач: на ОИ можно было бы держать спортсменов запертыми, слово в тюремной камере

Врач сборной Швеции Рикард Нобериус высказался об эпидемии, с которой столкнулись шведские лыжники в Олимпийской деревне. Ранее сообщалось, что шведские лыжники испытывали недомогание после выступления на Олимпийских играх — 2026.

«Можно было бы держать спортсменов запертыми в своих номерах, словно в тюремных камерах. Это обидно. Очень обидно. Особенно учитывая, что пострадали сразу несколько наших сильнейших спортсменов», — приводит слова Нобериуса Expressen.

На Играх было разыграно 116 комплектов медалей. В нейтральном статусе в Олимпиаде приняли участие 13 российских спортсменов, представлявших семь различных видов спорта. Единственную награду для россиян завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, который стал серебряным призёром Игр-2026 в спринтерской дисциплине.