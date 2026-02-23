Скидки
В ФФККР высказались о возможном возвращении России на международные соревнования

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал перспективы возвращения отечественных фигуристов на международные соревнования.

— Что дальше? Нас увидели. Но к другим международным стартам мы так и не допущены. Есть ли подвижки?
— Мы опираемся только на официальные документы. На слухи и разговоры внимания не обращаем. Сейчас всё находится в процессе переговоров. Недавно Международный олимпийский комитет снял ограничения с российских и белорусских юниоров и рекомендовал международным федерациям допускать их к соревнованиям с флагом и гимном. Теперь решение за федерациями. По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но никаких официальных документов от нашей международной федерации пока нет, поэтому делать однозначные выводы преждевременно, — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские фигуристы по-прежнему не могут выступать в соревнованиях под эгидой организации, несмотря на участие Аделии Петросян и Петра Гуменника в олимпийском турнире на Играх-2026.

