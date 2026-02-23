Скидки
«Буду скучать». Пётр Гуменник опубликовал фото с Ильёй Малининым с закрытия Олимпиады

«Буду скучать». Пётр Гуменник опубликовал фото с Ильёй Малининым с закрытия Олимпиады
Действующий чемпион России Пётр Гуменник опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию с олимпийским чемпионом 2026 года в командном первенстве, двукратным чемпионом мира американским фигуристом Ильёй Малининым.

Фигуристы сфотографировались возле олимпийских шатров после церемонии закрытия Олимпиады.

Фото: Соцсети Петра Гуменника

«Олимпиада закончилась! Буду скучать», — подписал фотографию Гуменник.

Гуменник занял шестую строчку по итогам личного турнира в мужском одиночном катании. Его результат — 271,21 балла. Малинин стал восьмым с результатом 264,49 балла. Российско-американский фигурист считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Церемония закрытия Игр-2026 проходила на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне.

