Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Губерниев — после ОИ-2026: вернёмся большой командой с флагом, гимном и всех победим!

Губерниев — после ОИ-2026: вернёмся большой командой с флагом, гимном и всех победим!
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал завершение Олимпийских игр – 2026.

«Наши спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Игр в Италии! Вернёмся большой командой с флагом, гимном и всех победим!» — написал Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.

На Играх было разыграно 116 комплектов медалей. В нейтральном статусе в Олимпиаде приняли участие 13 российских спортсменов, представлявших семь различных видов спорта. Единственную награду для россиян завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, который стал серебряным призёром Игр-2026 в спринтерской дисциплине.

Материалы по теме
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android