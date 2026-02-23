Губерниев — после ОИ-2026: вернёмся большой командой с флагом, гимном и всех победим!

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал завершение Олимпийских игр – 2026.

«Наши спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Игр в Италии! Вернёмся большой командой с флагом, гимном и всех победим!» — написал Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.

На Играх было разыграно 116 комплектов медалей. В нейтральном статусе в Олимпиаде приняли участие 13 российских спортсменов, представлявших семь различных видов спорта. Единственную награду для россиян завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, который стал серебряным призёром Игр-2026 в спринтерской дисциплине.