Глава ФФККР рассказал об отношении к Петросян и Гуменнику на ОИ-2026

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался об отношении к российским фигуристам на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Если говорить в целом о нашем присутствии на Олимпиаде, о шестых местах наших спортсменов, как всё это расценивать на перспективу?

— У нас у всех сложилось очень приятное впечатление от турнира. Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам. Ребята выступали так, будто этих четырёх лет отсутствия на международной арене не было. И про Аделию, и про Петра [Гуменника] говорят все. Западные СМИ уделяют им большое внимание. Я читал материалы американских аналитиков, которые прямо пишут, что именно сложность, которую показывают наши спортсмены, и есть развитие фигурного катания. Это важные слова.

Для Петра и Аделии этот турнир был крайне важен. Мы благодарны помощнику президента РФ Алексею Дюмину и президенту Олимпийского комитета России, министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву за внимание и поддержку. Наши спортсмены оказались на Играх-2026, почувствовали себя частью мировой спортивной элиты. Судьи их увидели, а фигуристы поняли, что появились новые соперники. Это придаёт уверенность.

Мы получили чёткое понимание, что необходимо дорабатывать, особенно в части компонентов. А в техническом плане Аделия и Пётр показали, что мировому фигурному катанию за ними тянуться, — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестом месте. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. Пётр Гуменник также занял шестую строчку по итогам личного турнира в мужском одиночном катании. Его результат — 271,21 балла. Оба спортсмена участвовали на Олимпиаде в нейтральном статусе.