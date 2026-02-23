Скидки
В ФФККР прокомментировали выступление Аделии Петросян на Олимпиаде

Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о прокате трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Если говорить о самих прокатах, то их нужно разбирать отдельно — короткую программу и произвольную. Короткая была выполнена абсолютно чисто, без серьёзных технических ошибок.

— Но баллы при этом могли бы быть и выше.
— Важно учитывать, что в фигурном катании нет секунд — есть судьи. А судейская бригада состоит из представителей разных стран, при этом большинство — европейцы. Рассчитывать на какую-то особую благосклонность сегодня было бы наивно.

Кроме того, существует международный рейтинг. Он формируется годами через выступления на крупных турнирах. У Аделии рейтинга не было, поэтому в короткой программе она выходила на лёд второй. Судьи традиционно не ставят максимальные баллы участникам, которые выступают в самом начале, когда впереди ещё более 20 фигуристок. Но по действующим правилам она и не могла оказаться в другой группе — стартовый порядок формируется именно по рейтингу.

— А произвольная программа?
— В произвольной Аделия сделала всё, что могла. Даже без четверного тулупа у неё очень сильный технический набор — каскады «3+3» и другие сложные элементы. Да, нам немного грустно за четверной тулуп. Потому что на разминке перед стартом на глазах у всего мира Аделия исполнила четыре четверных тулупа подряд, а затем ещё один — прямо перед стартом. Поэтому обидно, что на соревновании элемент не получился.

Но главное — весь мир, судьи, специалисты, соперницы увидели, что она владеет этим прыжком. На этом турнире ни одна участница даже не пыталась исполнить четверной прыжок. В техническом плане Аделия продемонстрировала уровень, который опережает конкуренток. И это имеет огромное значение на будущее, — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестом месте. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.

