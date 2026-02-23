Скидки
«На ОИ увидели реальную картину». Сихарулидзе — о невысоких баллах Петросян за компоненты

«На ОИ увидели реальную картину». Сихарулидзе — о невысоких баллах Петросян за компоненты
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о проблеме с невысокими баллами трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян за компоненты на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Много говорят о невысоких компонентах у Петросян.
— Да, оценки за компоненты были ниже, чем хотелось бы. Компоненты — это сложный, многогранный критерий. Туда входит презентация, качество постановки, скольжение, интерпретация, общая целостность программы. Это частично субъективная оценка.

Сейчас, после очного соперничества с лучшими фигуристками мира, мы чётко увидели, где есть недочёты. Действительно, многие ведущие спортсменки сделали шаг вперёд в части презентации и качества скольжения. Но нужно понимать: отрабатывать четверные прыжки и одновременно в равной степени совершенствовать скольжение и художественную часть — это колоссальный объём работы. Тем не менее если правила таковы, значит, мы будем подстраиваться и усиливать вторую оценку. Мы рады, что на Олимпиаде смогли увидеть реальную картину. Раньше мы анализировали всё со стороны, по телевизору. Сейчас мы понимаем, над чем конкретно нужно работать, — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестом месте. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.

