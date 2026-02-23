В ФФККР назвали причину ошибки Аделии Петросян при четверном тулупе на ОИ-2026

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался об ошибке трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян во время произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Напомним, россиянка не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.

— Если представить, что четверной тулуп у Петросян получился?

— В спорте нет сослагательного наклонения. Но могу сказать честно: при чистом четверном тулупе Аделия была бы на пьедестале. Основная причина ошибки — отсутствие опыта выступлений на крупнейших международных турнирах в последние годы. Я уверен, что при регулярной соревновательной практике она будет стабильно исполнять этот прыжок, и тогда мы увидим совсем другую расстановку сил, — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Аделия Петросян, выступавшая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), завершила соревнования в женском одиночном катании на шестом месте. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.