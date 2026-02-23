Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

23 февраля главные новости спорта, футбол, закрытие Олимпийских игры 2026, НБА, теннис, волейбол

Завершились Олимпийские игры, Леброн первым набрал 43 000 очков в НБА. Главное к утру
В Италии завершилась церемония закрытия Олимпийских игр — 2026, проходившая на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне, лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 43 000 очков в матчах регулярного чемпионата, «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби в рамках 27-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Зимние Олимпийские игры — 2026 официально завершились, прошла церемония закрытия.
  2. Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 43 000 очков в регулярных чемпионатах.
  3. Дубли Эзе и Дьёкереша помогли «Арсеналу» победить «Тоттенхэм Хотспур» в 27-м туре АПЛ.
  4. 13 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от поражения в матче НБА с «Атлантой».
  5. Российские спортсмены прошли на параде закрытия Олимпиады-2026.
  6. «Милан» уступил «Парме» в 26-м туре Серии А, отставание от «Интера» достигло 10 очков.
  7. «Денвер» проиграл «Голден Стэйт», Никола Йокич оформил трипл-дабл.
  8. «Рома» разгромила «Кремонезе» и поднялась на третье место в таблице Серии А.
  9. Максим Михайлов введён в Зал славы «Зенита-Казань».
  10. «Лейкерс» разгромно проиграли «Бостону», Лука Дончич набрал 25 очков.
  11. Томас Мартин Этчеверри стал победителем турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро.
