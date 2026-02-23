Завершились Олимпийские игры, Леброн первым набрал 43 000 очков в НБА. Главное к утру

В Италии завершилась церемония закрытия Олимпийских игр — 2026, проходившая на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне, лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 43 000 очков в матчах регулярного чемпионата, «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби в рамках 27-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».