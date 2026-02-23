«О как». Савелий Коростелёв показал видео с церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал видео с церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026, которая прошла в Вероне (Италия).

«О как», — сказал Коростелёв, продемонстрировав виды с мероприятия.

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр.