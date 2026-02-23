Никита Филиппов: теперь ещё больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился впечатлениями от выступления на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх – он стал серебряным призёром в спринте.
«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял.
Теперь мне ещё больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», – написал Филиппов в своём телеграм-канале.
Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
- 23 февраля 2026
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:00
-
09:54
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
08:20
-
06:58
-
06:34
-
06:27
-
06:23
-
06:11
-
04:57
-
04:47
-
04:36
-
04:08
-
04:04
-
03:40
-
03:18
-
02:58
-
02:41
-
02:36
-
02:21
-
01:52
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:27
- 22 февраля 2026
-
23:59
-
23:51
-
23:48
-
23:34