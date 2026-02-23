Скидки
Никита Филиппов: теперь ещё больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года
Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился впечатлениями от выступления на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх – он стал серебряным призёром в спринте.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

«Я так рад быть частью этого большого праздника. Олимпийские игры — это вершина спорта, и я именно так их себе и представлял.

Теперь мне ещё больше хочется стать олимпийским чемпионом 2030 года», – написал Филиппов в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

