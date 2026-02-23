Скидки
Филиппов — о медали ОИ: кто знает, куда на цветмет сдать? Сколько можно выручить?
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов пошутил по поводу своей серебряной медали Олимпийских игр — 2026 во время церемонии закрытия главного старта четырёхлетия. Российский лыжник Савелий Коростелёв в шутку назвал Филиппова гусаром.

Филиппов: Мужики, всем привет. Кто знает, куда на цветмет сдать? Сколько можно выручить?

Коростелёв: Новый член с гусарскими пришёл. Гусар на месте, — сказали спортсмены в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх – он стал серебряным призёром в спринте. Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр.

