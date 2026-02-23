«Теперь моя цель — выпить немного просекко». Масгрэйв подвёл итоги выступления на ОИ

Призёр этапов Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв подвёл итоги выступления лыжной сборной Великобритании на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия)

«Вся британская команда провела отличную Олимпиаду, и это здорово видеть. Это показывает, что у нас многообещающее будущее.

Теперь моя цель — пойти и выпить немного просекко. Мои приятели приехали из Шотландии», – приводит слова Масгрэйва TNT Sports.

Для 35-летнего Масгрэйва Олимпиада-2026 в Италии стала пятой в карьере. На Играх-2026 он занял шестое место в индивидуальной гонке и гонке на 50 км, 10-е в скиатлоне, а также стал пятым в командном спринте.