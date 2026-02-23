«Игра высочайшего уровня». Сёмин — о финальном матче ОИ-2026 между Канадой и США

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался по итогам финального матча мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме и выиграла золотые медали.

«Смотрел финал Канады с США. На мой взгляд, это была игра высочайшего уровня. Это были громадные скорости, индивидуальное мастерство игроков. Очень сильно сыграли вратари, особенно американец. Хеллебайк просто выиграл этот матч для США. Столько было моментов у канадских игроков! Игроки такого высокого мастерства не реализовали их. Матч мне очень понравился», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.