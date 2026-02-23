Симон — о победе в индивидуальной гонке на ОИ: в тот день я действительно была заряжена

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон рассказала об эмоциях, которые испытала после победы в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«В тот день я действительно была заряжена. Мне очень хотелось показать красивый биатлон, вложить всё, что я умею, выложить душу на трассе и на стрельбище. В такие моменты я позволяю эмоциям говорить за себя, могу быть немного импульсивной — но это моя «звериная» сторона берёт верх. Это были очень, очень сильные эмоции, потому что гонка такая длинная, а потом ещё и на финише ждёшь результат. И когда пересекаешь финишную черту — это почти освобождение. И в тот момент мне повезло сразу узнать, что я выиграла: я услышала, что немка Франциска Пройс промахнулась — сначала один раз, потом ещё раз. И это было настоящим освобождением», – сказала Симон в интервью RMC Sport.