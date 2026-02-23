Симон — о победе в индивидуальной гонке на ОИ: в тот день я действительно была заряжена

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон рассказала об эмоциях, которые испытала после победы в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
«В тот день я действительно была заряжена. Мне очень хотелось показать красивый биатлон, вложить всё, что я умею, выложить душу на трассе и на стрельбище. В такие моменты я позволяю эмоциям говорить за себя, могу быть немного импульсивной — но это моя «звериная» сторона берёт верх. Это были очень, очень сильные эмоции, потому что гонка такая длинная, а потом ещё и на финише ждёшь результат. И когда пересекаешь финишную черту — это почти освобождение. И в тот момент мне повезло сразу узнать, что я выиграла: я услышала, что немка Франциска Пройс промахнулась — сначала один раз, потом ещё раз. И это было настоящим освобождением», – сказала Симон в интервью RMC Sport.
- 23 февраля 2026
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:34
-
11:25
-
11:16
-
11:13
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:45
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:00
-
09:54
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
08:20
-
06:58
-
06:34
-
06:27
-
06:23
-
06:11
-
04:57
-
04:47
-
04:36
-
04:08
-
04:04
-
03:40
-
03:18
-
02:58
-
02:41