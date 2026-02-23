Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Симон — о победе в индивидуальной гонке на ОИ: в тот день я действительно была заряжена

Симон — о победе в индивидуальной гонке на ОИ: в тот день я действительно была заряжена
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон рассказала об эмоциях, которые испытала после победы в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
11 февраля 2026, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:15.6
2
Лу Жанмонно
Франция
+53.1
3
Лора Христова
Болгария
+1:04.5

«В тот день я действительно была заряжена. Мне очень хотелось показать красивый биатлон, вложить всё, что я умею, выложить душу на трассе и на стрельбище. В такие моменты я позволяю эмоциям говорить за себя, могу быть немного импульсивной — но это моя «звериная» сторона берёт верх. Это были очень, очень сильные эмоции, потому что гонка такая длинная, а потом ещё и на финише ждёшь результат. И когда пересекаешь финишную черту — это почти освобождение. И в тот момент мне повезло сразу узнать, что я выиграла: я услышала, что немка Франциска Пройс промахнулась — сначала один раз, потом ещё раз. И это было настоящим освобождением», – сказала Симон в интервью RMC Sport.

Материалы по теме
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android