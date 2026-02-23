Скидки
Симон — о трёх золотых медалях на ОИ-2026: по-настоящему осознаю всё, когда вернусь домой

Комментарии

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон рассказала, как воспринимает свой успех на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Симон стала трёхкратной чемпионкой Игр, завоевав золотые медали в индивидуальной гонке, смешанной и женской эстафетах, а также стала серебряным призёром в масс-старте.

«Это довольно невероятно. Думаю, из-за того, что прожила эти 15 дней на Играх, эмоционально шла гонка за гонкой, постоянно оставаясь максимально сосредоточенной, я по-настоящему осознаю всё это, наверное, уже когда вернусь домой. И там я встречусь с ребятами из моего клуба и со всеми, с кем смогу разделить эту радость», – сказала Симон в интервью RMC Sport.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

