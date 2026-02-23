«Олимпийские игры — это место для всех». Кирсти Ковентри высказалась об олимпийском духе

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри оценила фактор объединения посредством Олимпийских игр на церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Италии.

«Олимпийские игры будут и дальше оставаться местом, где спортсмены могут вдохновлять мир посредством спорта: свободно, безопасно и с гордостью.

Это истинный олимпийский дух: соревноваться, обниматься, поддерживать друг друга, независимо от результата. Вы показали нам, что на самом деле означают совершенство, уважение и дружба в мире, который порой забывает эти ценности. Вы показали нам, что Олимпийские игры — это место для всех. Место, где спорт объединяет нас. Всем вам спасибо. Спасибо, Италия, за эти волшебные Игры!» — приводит слова Ковентри Mundo Deportivo.