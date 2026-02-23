«Хотела насладиться каждым мгновением». Пройс — о последней гонке в карьере
Поделиться
Двукратная бронзовая медалистка Олимпиад немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала об эмоциях, которые испытала после завершения последней гонки в своей карьере. Пройс завершила карьеру после масс-старта на Олимпийских играх – 2026 в Италии, в котором она заняла 28-е место.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4
«Это был прекрасный способ закончить. Я оставалась спокойной даже после первого промаха в гонке. В тот момент результат уже имел мало значения. Я хотела насладиться каждым мгновением, и у меня это получилось. Пришла пора завершить мою карьеру.
Когда я вернулась с почётного круга вместе с Доротеей [Вирер] и увидела всю мою семью, собравшуюся вместе… Я не собиралась плакать в тот день, но это было слишком волнительно», – приводит слова Пройс Ski-Nordique.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2026
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:34
-
11:25
-
11:16
-
11:13
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:45
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:00
-
09:54
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
08:20
-
06:58
-
06:34
-
06:27
-
06:23
-
06:11
-
04:57
-
04:47
-
04:36
-
04:08
-
04:04
-
03:40
-
03:18
-
02:58
-
02:41