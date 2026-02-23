«Хотела насладиться каждым мгновением». Пройс — о последней гонке в карьере

Двукратная бронзовая медалистка Олимпиад немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала об эмоциях, которые испытала после завершения последней гонки в своей карьере. Пройс завершила карьеру после масс-старта на Олимпийских играх – 2026 в Италии, в котором она заняла 28-е место.

«Это был прекрасный способ закончить. Я оставалась спокойной даже после первого промаха в гонке. В тот момент результат уже имел мало значения. Я хотела насладиться каждым мгновением, и у меня это получилось. Пришла пора завершить мою карьеру.

Когда я вернулась с почётного круга вместе с Доротеей [Вирер] и увидела всю мою семью, собравшуюся вместе… Я не собиралась плакать в тот день, но это было слишком волнительно», – приводит слова Пройс Ski-Nordique.