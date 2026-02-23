Скидки
Олимпиада 2026

«Хотела насладиться каждым мгновением». Пройс — о последней гонке в карьере

«Хотела насладиться каждым мгновением». Пройс — о последней гонке в карьере
Комментарии

Двукратная бронзовая медалистка Олимпиад немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала об эмоциях, которые испытала после завершения последней гонки в своей карьере. Пройс завершила карьеру после масс-старта на Олимпийских играх – 2026 в Италии, в котором она заняла 28-е место.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Осеан Мишлон
Франция
37:18.1
2
Жулия Симон
Франция
+6.6
3
Тереза Воборникова
Чехия
+7.4

«Это был прекрасный способ закончить. Я оставалась спокойной даже после первого промаха в гонке. В тот момент результат уже имел мало значения. Я хотела насладиться каждым мгновением, и у меня это получилось. Пришла пора завершить мою карьеру.

Когда я вернулась с почётного круга вместе с Доротеей [Вирер] и увидела всю мою семью, собравшуюся вместе… Я не собиралась плакать в тот день, но это было слишком волнительно», – приводит слова Пройс Ski-Nordique.

Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
