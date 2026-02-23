Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кирсти Ковентри обратилась к итальянскому народу по окончании Олимпиады-2026

Кирсти Ковентри обратилась к итальянскому народу по окончании Олимпиады-2026
Комментарии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила с обращением к Италии и её народу на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Нашим гостеприимным хозяевам, итальянскому народу: спасибо, что открыли нам свои сердца. Стадионы были переполнены, крики болельщиков оглушительными, а атмосфера — захватывающей. Вы чествовали своих чемпионов и поддерживали спортсменов из всех стран, демонстрируя, что страсть и уважение могут сосуществовать.

Надеюсь, мы вдохновили поколения по всему миру олимпийским духом. Теперь, когда эти Игры подошли к концу, я испытываю множество эмоций. Немного грусти, да. Но также огромную гордость и благодарность, произнося эти слова: дорогие друзья, я объявляю зимние Олимпийские игры — 2026 закрытими», — приводит слова Ковентри Mundo Deportivo.

Материалы по теме
«Олимпийские игры — это место для всех». Кирсти Ковентри высказалась об олимпийском духе
Материалы по теме
«Спасибо, Италия!» В колизее Вероны трогательно попрощались с Олимпиадой-2026
«Спасибо, Италия!» В колизее Вероны трогательно попрощались с Олимпиадой-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android