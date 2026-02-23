Кирсти Ковентри обратилась к итальянскому народу по окончании Олимпиады-2026

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила с обращением к Италии и её народу на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Нашим гостеприимным хозяевам, итальянскому народу: спасибо, что открыли нам свои сердца. Стадионы были переполнены, крики болельщиков оглушительными, а атмосфера — захватывающей. Вы чествовали своих чемпионов и поддерживали спортсменов из всех стран, демонстрируя, что страсть и уважение могут сосуществовать.

Надеюсь, мы вдохновили поколения по всему миру олимпийским духом. Теперь, когда эти Игры подошли к концу, я испытываю множество эмоций. Немного грусти, да. Но также огромную гордость и благодарность, произнося эти слова: дорогие друзья, я объявляю зимние Олимпийские игры — 2026 закрытими», — приводит слова Ковентри Mundo Deportivo.