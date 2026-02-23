«Было потрясающе соревноваться с ней». Симон — о завершении карьеры Доротеи Вирер

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала завершение карьеры итальянки Доротеи Вирер, которая провела свою последнюю гонку в масс-старте на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Доротея была для меня примером. Сложно видеть, как она завершает карьеру, но это часть жизни, ведь все хорошие вещи когда-нибудь заканчиваются.

Было потрясающе соревноваться с ней. Она часто оказывала мне очень серьёзное сопротивление. Она замечательный человек и вдохновляла меня, особенно на стрельбе. Будет трудно, когда мы будем участвовать в следующих гонках и её не будет рядом», – приводит слова Симон Fondo Italia.