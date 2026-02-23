Диггинс — о гонке на 50 км на ОИ-2026: эта дистанция должна была быть у нас всегда

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс поделилась впечатлениями после участия в первом в истории женском 50-километровом марафоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Диггинс заняла пятое место в гонке, чемпионкой стала шведка Эбба Андерссон.

«Это было действительно здорово — показать свой лучший забег классикой в моей последней олимпийской гонке. Я так горда быть частью группы людей, которая впервые участвовала в 50-километровой женской гонке. Эта дистанция должна была быть у нас всегда, и теперь наконец-то это произошло, и это невероятно», – приводит слова Диггинс Fondo Italia.