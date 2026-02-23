Скидки
Олимпиада 2026

«Уникальный опыт». Эбба Андерссон — о получении золота Олимпиады на церемонии закрытия

«Уникальный опыт». Эбба Андерссон — о получении золота Олимпиады на церемонии закрытия
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась впечатлениями от получения золотой медали Олимпийских игр — 2026 в Италии на церемонии закрытия соревнований в Вероне. Андерссон стала олимпийской чемпионкой в марафоне классическим стилем на дистанции 50 км.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

«Приятно носить медаль на шее. Это уникальный опыт. Очень трогательно получать медаль на традиционной земле, которая имеет большую историю и много значит.

У меня едва хватало времени, чтобы всё успеть. После гонки торопилась, просто чтобы добраться сюда, в Верону. Но я здесь, ноги у меня свежие», — приводит слова Андерссон SVT.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

