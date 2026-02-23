Йоханнес Клебо стал лидером по количеству медалей на Олимпиаде-2026, Легрейд — второй

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал больше всех наград на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Клебо выиграл на Играх все гонки, в которых участвовал, взяв шесть золотых медалей. Он стал первым в истории спортсменом, выигравшим шесть золотых наград на зимней Олимпиаде.

Второе место по количеству завоёванных медалей занял норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд с пятью наградами. На его счету два серебра и три бронзы, он также взял медали во всех гонках, в которых участвовал.

По четыре медали на Олимпиаде-2026 завоевали шесть спортсменов — французские биатлонисты Жулия Симон (три золота, одно серебро), Кентен Фийон Майе (три золота, одна бронза) и Лу Жанмонно (два золота, одно серебро, одна бронза), нидерландский конькобежец Йенс ван Ваут (три золота, одна бронза), шведская лыжница Эбба Андерссон (одно золото, три серебра) и канадская конькобежка Кортни Саро (два серебра, две бронзы).