Джессика Диггинс: это была фантастическая финальная Олимпиада

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс поделилась впечатлениями после выступления в последней гонке на Олимпийских играх в карьере. Диггинс стала пятой в гонке на 50 км классическим стилем.
«Это было так особенно. За мной стоит работа множества людей, чтобы привести меня сюда, и я действительно отдала всё, что могла. В последней гонке за три круга до финиша у меня были судороги буквально повсюду, но я продолжала бороться и катить наилучшим образом. Я действительно горжусь этим. Я очень счастлива, как всё закончилось — это была фантастическая финальная Олимпиада», – приводит слова Диггинс Fondo Italia.
На Играх-2026 Диггинс завоевала бронзу в гонке с раздельного старта на 10 км. Ранее американка заявила, что сезон-2025/2026 станет последним в её профессиональной карьере.
- 23 февраля 2026
