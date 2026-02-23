«Ощущаю себя так, словно мне 20 лет». Хейди Венг — о возможном завершении карьеры

Пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг рассказала, что пока не планирует завершать свою профессиональную карьеру.

«Я в сборной уже 17 лет: два года в юниорской команде, один год в качестве новичка и 11 лет в элитной группе. Мне нравится соревноваться, и на самом деле мне нравится тренироваться, но я чувствую, что будто остановилась, и ощущаю себя так, словно мне ещё 20 лет», – приводит слова Венг Fondo Italia.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии 34-летняя Венг впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль в составе эстафетной сборной Норвегии. Также она стала серебряным призёром в гонке на 50 км классическим стилем, а также завоевала бронзовую медаль в скиатлоне.