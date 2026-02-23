Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Ощущаю себя так, словно мне 20 лет». Хейди Венг — о возможном завершении карьеры

«Ощущаю себя так, словно мне 20 лет». Хейди Венг — о возможном завершении карьеры
Комментарии

Пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг рассказала, что пока не планирует завершать свою профессиональную карьеру.

«Я в сборной уже 17 лет: два года в юниорской команде, один год в качестве новичка и 11 лет в элитной группе. Мне нравится соревноваться, и на самом деле мне нравится тренироваться, но я чувствую, что будто остановилась, и ощущаю себя так, словно мне ещё 20 лет», – приводит слова Венг Fondo Italia.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии 34-летняя Венг впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль в составе эстафетной сборной Норвегии. Также она стала серебряным призёром в гонке на 50 км классическим стилем, а также завоевала бронзовую медаль в скиатлоне.

Материалы по теме
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android