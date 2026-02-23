«Это идиотизм». Норвежская лыжница раскритиковала марафон на 50 км на Олимпиаде-2026

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен подвергла критике проведение марафона на дистанции 50 км у женщин на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я считаю, что это идиотизм. 30 км — это более чем достаточно, отрывы просто огромные… Не знаю, как это выглядит со стороны, но, по мне, так за 50 км ли может произойти что-то интереснее, чем за 30 км», — приводит слова Симпсон-Ларсен VG.

Победительницей женского марафона на Олимпиаде-2026 стала шведка Эбба Андерссон. Второй финишировала норвежская спортсменка Хейди Венг, отставшая от победительницы на 2 минуты 15,3 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Надя Келин, её отставание составило 6 минут 41,5 секунды.