«Нет смысла в 50 км для женщин». Крамер поддержал критику дистанции марафона на Олимпиаде

«Нет смысла в 50 км для женщин». Крамер поддержал критику дистанции марафона на Олимпиаде
Комментарии

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, ныне работающий в национальной команде Италии, Маркус Крамер считает неверным решением увеличить дистанцию олимпийского марафона у женщин с 30 км до 50 км.

«Я очень уважаю всех спортсменок, но, на мой взгляд, это нужно быстро изменить. Нет смысла в 50 км для женщин. Четыре года назад было принято неверное решение — увеличить дистанцию ​​до 50 км. Мы боремся за то, чтобы это изменилось», — приводит слова Крамера VG.

Победительницей женского марафона на Олимпиаде-2026 стала шведка Эбба Андерссон. Второй финишировала норвежская спортсменка Хейди Венг, отставшая от победительницы на 2 минуты 15,3 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Надя Келин, её отставание составило 6 минут 41,5 секунды.

«Это идиотизм». Норвежская лыжница раскритиковала марафон на 50 км на Олимпиаде-2026
Шведская лыжница опять упала лицом в снег. Но встала и выиграла марафон на Олимпиаде!
Шведская лыжница опять упала лицом в снег. Но встала и выиграла марафон на Олимпиаде!
