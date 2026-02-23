Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Я готовлюсь ко всему». Олимпийская чемпионка Андерссон — о критике дистанции марафона

«Я готовлюсь ко всему». Олимпийская чемпионка Андерссон — о критике дистанции марафона
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2026 года в марафоне шведская лыжница Эбба Андерссон высказалась на тему марафонской дистанции на Олимпийских играх. В 2026 году на ОИ впервые в истории провели женский старт на дистанции 50 км, что вызвало критику со стороны лыжниц.

«Если мы будем соревноваться на дистанции 50 км, мне нравится 50 км. Если будем бежать 30 км, это тоже мне подходит. Я готовлюсь ко всем дистанциям», — приводит слова Андерссон SVT.

В олимпийском марафоне второй финишировала норвежская спортсменка Хейди Венг, отставшая от Андерссон на 2 минуты 15,3 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Надя Келин, её отставание составило 6 минут 41,5 секунды.

Материалы по теме
«Это идиотизм». Норвежская лыжница раскритиковала марафон на 50 км на Олимпиаде-2026
Венг — после серебра в марафоне на ОИ: я не в восторге от 50 км. Это просто ерунда
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android