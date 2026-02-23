«Я готовлюсь ко всему». Олимпийская чемпионка Андерссон — о критике дистанции марафона

Олимпийская чемпионка 2026 года в марафоне шведская лыжница Эбба Андерссон высказалась на тему марафонской дистанции на Олимпийских играх. В 2026 году на ОИ впервые в истории провели женский старт на дистанции 50 км, что вызвало критику со стороны лыжниц.

«Если мы будем соревноваться на дистанции 50 км, мне нравится 50 км. Если будем бежать 30 км, это тоже мне подходит. Я готовлюсь ко всем дистанциям», — приводит слова Андерссон SVT.

В олимпийском марафоне второй финишировала норвежская спортсменка Хейди Венг, отставшая от Андерссон на 2 минуты 15,3 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Надя Келин, её отставание составило 6 минут 41,5 секунды.