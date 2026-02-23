Виттоцци рассказала, когда примет решение о продолжении карьеры

Итальянская спортсменка двукратная чемпионка мира Лиза Виттоцци рассказала, когда планирует принять решение о продолжении своей профессиональной карьеры.

«Я хотела быть на пике формы во время Олимпийских игр, и моей целью было завоевать золотую медаль, что мне удалось.

Что касается будущего, я приму решение этой весной, ближе к концу сезона, чтобы подвести итоги. Последние два года были очень сложными, чтобы достичь этого, и сейчас мне нужен перерыв», – приводит слова Виттоцци Ski-Nordique.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии 31-летняя Виттоцци завоевала золотую медаль в гонке преследования, а также стала серебряным призёром в смешанной эстафете.