Жанмонно: не представляла, насколько эмоционально выжатой окажусь к концу Игр

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила опыт участия в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Для француженки эта Олимпиада стала первой в карьере.

– Какими были эти Игры в Милане физически и психологически?
— Это было безумие. Я ожидала, что переживу что-то особенное, но не представляла, насколько эмоционально выжатой окажусь к концу Игр. Сейчас я буду рада сделать небольшой перерыв и вернуться домой, – сказала Жанмонно в интервью RMC Sport.

На Олимпийских играх – 2026 Жанмонно завоевала две золотые медали в составе смешанной и женской эстафетных сборных Франции, а также стала бронзовым (спринт) и серебряным призёром (индивидуальная гонка) Игр.

