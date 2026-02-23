Скидки
«Замечательная фигуристка». Каролина Костнер поддержала Аделию Петросян после Олимпиады

«Замечательная фигуристка». Каролина Костнер поддержала Аделию Петросян после Олимпиады
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи в женском одиночном катании итальянка Каролина Костнер высказала слова поддержки российской фигуристке Аделии Петросян после выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Могу сказать, что она ещё молодая. Знаю, что в России у неё были большие выступления и она замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя более уверенно», — приводит слова Костнер ТАСС.

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.

