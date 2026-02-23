«Просто безумие!» Жанмонно — о своих результатах на Олимпиаде-2026

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила свои результаты на Олимпийских играх – 2026 в Италии. На Олимпиаде-2026 Жанмонно завоевала две золотые медали в составе смешанной и женской эстафетных сборных Франции, а также стала бронзовым (спринт) и серебряным (индивидуальная гонка) призёром Игр.

– Если бы тебе две недели назад, когда ты приехала на Олимпиаду в статусе лидера Кубка мира, сказали, что итог будет таким, что бы ты ответила?

— Я бы подписалась под этим 1000 раз. Честно говоря, сейчас у меня даже хватает наглости немного сожалеть, что я упустила индивидуальное золото. Но, откровенно говоря, две золотые медали и два подиума в индивидуальных стартах — это просто безумие! И при этом я выступала в статусе лидера Кубка мира, а это было непросто — нужно было справиться с этим давлением. Я действительно этим горжусь, – сказала Жанмонно в интервью RMC Sport.