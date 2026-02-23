Скидки
Ягудин: никто так никогда в жизни не катался, как Алиса Лью на Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин оценил победу американской фигуристки Алисы Лью в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я читал несколько статей, в том числе и высказывания Татьяны Анатольевны Тарасовой. Она сказала, что это худшая Олимпиада. В корне не согласен. Олимпиада другая, никто так никогда в жизни не катался, как Алиса Лью. И я не знаю никого даже близко по состоянию.

Она уникальная, она крутая. Крутая не в том плане, что такой условно для многих простой контент. А ты иди покажи этот контент на Олимпийских играх. Иди и вот так заряжай себя, всех вокруг этими улыбками и позитивным настроением.

Спортивная программа была. Костюмы, платья, на что обычно обращают внимание девочки, а мне всё равно – были. Хореография была. Тогда в чём проблема? Ну вот такой уровень данной Олимпиады», — приводит слова Ягудина Metaratings.

