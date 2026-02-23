Алексей Ягудин: Камила Валиева в одни ворота бы выиграла Олимпийские игры — 2026

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин считает, что российская фигуристка Камила Валиева смогла бы завоевать золото на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Недавно увидел шикарный четверной тулуп у Камилы Валиевой. Если бы вопрос стоял про мужские фамилии и имена, я бы сказал, что, наверное, стоит или не стоит кого-то ждать на Олимпиаде-2030. А с женщинами, девушками – они очень быстро меняются. Поэтому загадывать тут вообще бесполезно. Если бы у нас был возрастной вид спорта, все катались бы уже далеко за 20, за 30, можно было бы предположить. Но потенциал есть. Аделька [Петросян] – четверные прыжки, тройной аксель, это всё есть.

Четыре года – колоссальный срок для спортсмена. Одно можно сказать – что Аделька мегаодарённый человек. Дотянут ли девочки до Олимпиады – не знаю. Это была как раз её Олимпиада, это была Олимпиада Камилы Валиевой. Здесь Камилка вообще в одни ворота бы выиграла», — приводит слова Ягудина Metaratings.