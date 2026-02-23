Татьяна Тарасова: Петю Гуменника на Олимпиаде просто обокрали. Взяли и украли медаль

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российский фигурист Пётр Гуменник должен был завоевать медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в мужском одиночном катании.

«Все наши спортсмены, кому удалось выступить, — молодцы. Для российских атлетов это не был праздник спорта. Невозможно праздновать, когда всё вот так. И очень обидно за талантливых спортсменов, которым не дали возможности себя показать.

Единственная медаль? У нас она не одна, а их две. Потому что Петю Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».