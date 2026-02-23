Скидки
Ирина Роднина оценила выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2026

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

«О каком итоге мы можем говорить, если у нас на Олимпиаде было всего несколько представителей? У нас все ребята — дебютанты. А первое, с чего стоит начать, — у нас не было команды. Поехали ребята, даже не те, которые прошли отбор, а те, которых допустили. А так они не допустили ни лидеров, ни спортсменов, которые для нас имеют значение. А сколько у нас спортсменов из ЦСКА и «Динамо»? Учитывая всю обстановку в мире, их априори вычеркнули.

У нас на Олимпиаде были ребята, которые никогда не выступали последние четыре года на международной арене, только в юниорских соревнованиях. Главное, что они показали наши амбиции и задел на будущее. У нас медаль получил дебютант в новом виде спорта, а дебютант отличается тем, что он не знает, с кем ему бороться. Одно дело математика и подсчёт очков, а практика — другое дело: с кем ты будешь бороться и на кого будешь ориентироваться. У нас, по крайней мере в фигурном катании, огромное количество потрясающих спортсменов, а как только доходит дело до соревнований: «Ау, вы где?»

У меня не было каких-то ожиданий от наших спортсменов. Всегда говорила, что надо дождаться старта соревнований. От наших фигуристов ждала и желала им хорошего катания, и они его показали. Критика наших спортсменов на Олимпиаде? Критики есть в любом деле. Им быть очень просто, потому что, как правило, критики ничего сами не делают.

Был ли смысл ехать на Олимпиаду при таком результате, размышляли те критики, которые, может, только на первенство ЖЭКа выходили соревноваться. Был ли смысл нашим спортсменам ехать? Считаю, в любой Олимпиаде главное — праздник. Это праздник возможностей человека, праздник общения друг с другом. И это удалось», — приводит слова Родниной Sport24.

Татьяна Тарасова: Петю Гуменника на Олимпиаде просто обокрали. Взяли и украли медаль
Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой
