«Все дружелюбны». Российская конькобежка Семёнова — об иностранных спортсменах на ОИ

Российская конькобежка Анастасия Семёнова рассказала о взаимоотношениях с другими спортсменами на Олимпийских играх — 2026.

«Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом. Естественно, в таком возрасте ты не ожидаешь такой возможности. И я считаю, что я и все остальные ребята постарались выполнить задачи на все 100 процентов. Отношения с другими спортсменами были прекрасными, общаемся обычно, ничего не изменилось. Что было раньше, то есть и сейчас. Все дружелюбны. Со многими спортсменами обменялись значками Олимпиады, но они пока убраны в чемодан. Естественно, потрясающее место, новые впечатления, мы ранее там не были. Это первая поездка в Италию во взрослом возрасте в роли спортсмена. Естественно, мы запоминали всё, мотали на ус, получали опыт в целом от этой поездки. Не только соревновательный, но и тренировочный в том числе. И подготовительный, и моральный, и физический. Все аспекты мы затронули», — сказала Семёнова в интервью ТАСС.

На Олимпиаде-2026 выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.