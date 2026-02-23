Мельникова — о Линдси Вонн: пусть её мечты исполняются, а травмы всегда обходят стороной

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поддержала олимпийскую чемпионку 2010 года, двукратную чемпионку мира 41-летнюю американскую горнолыжницу Линдси Вонн, которая упала во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Олимпийские игры завершились, и, пожалуй, самая драматичная история в Милане связана с Линдси Вонн. Я узнала больше о её карьере совсем недавно. Она невероятно сильная — сколько травм Линдси получала на своём спортивном пути и как она находила в себе силы продолжать. С одной стороны, это восхищает, а с другой… так как я сама спортсменка, то принимаю это близко к сердцу. Для меня здоровье важнее.

Ненадолго до Игр Линдси разорвала себе крестообразные связки в колене, но сказала, что все равно примет участие в соревнованиях. К сожалению, риск оказался слишком велик и спортсменка упала, и упала страшно. Её эвакуировали со спуска на вертолёте с несколькими травмами.

Очень хочу пожелать Линдси скорейшего выздоровления. Пусть её мечты исполняются, а травмы всегда обходят стороной», — написала Мельникова на своей странице в социальных сетях.