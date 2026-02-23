Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Мельникова — о Линдси Вонн: пусть её мечты исполняются, а травмы всегда обходят стороной

Мельникова — о Линдси Вонн: пусть её мечты исполняются, а травмы всегда обходят стороной
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поддержала олимпийскую чемпионку 2010 года, двукратную чемпионку мира 41-летнюю американскую горнолыжницу Линдси Вонн, которая упала во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Олимпийские игры завершились, и, пожалуй, самая драматичная история в Милане связана с Линдси Вонн. Я узнала больше о её карьере совсем недавно. Она невероятно сильная — сколько травм Линдси получала на своём спортивном пути и как она находила в себе силы продолжать. С одной стороны, это восхищает, а с другой… так как я сама спортсменка, то принимаю это близко к сердцу. Для меня здоровье важнее.

Ненадолго до Игр Линдси разорвала себе крестообразные связки в колене, но сказала, что все равно примет участие в соревнованиях. К сожалению, риск оказался слишком велик и спортсменка упала, и упала страшно. Её эвакуировали со спуска на вертолёте с несколькими травмами.

Очень хочу пожелать Линдси скорейшего выздоровления. Пусть её мечты исполняются, а травмы всегда обходят стороной», — написала Мельникова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
«Я решила рискнуть». Юная итальянка на Олимпиаде сделала то, что не удалось Линдси Вонн!
«Я решила рискнуть». Юная итальянка на Олимпиаде сделала то, что не удалось Линдси Вонн!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android