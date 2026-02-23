Линдси Вонн могли ампутировать ногу после падения на Олимпийских играх — 2026

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, что ей могли ампутировать ногу после падения на Олимпийских играх — 2026.

«Доктор Том Хакетт спас мою ногу. Он спас её от ампутации. Он разрезал её с обеих сторон, что позволило ей дышать. Он спас меня», — сказала Вонн на своей странице в соцсети.

8 февраля во время соревнований по скоростному спуску Вонн упала после одного из прыжков и не смогла подняться самостоятельно, спортсменку пришлось эвакуировать с горного склона на вертолёте. Олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере на Играх-2026 в Италии выступала с повреждением крестообразных связок.