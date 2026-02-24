Серебряный призёр ОИ-2026 Филиппов оценил акцию «Спасибо олимпийцам»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, выигравший на Олимпиаде в Италии серебро, поблагодарил за поддержку и отметил целесообразность акции Сбера «Спасибо олимпийцам».

«Естественно, мне нравится позиция — своих не бросаем», — заявил Филиппов.

Во время зимних Олимпийских игр Сбер запустил телеграм-бот «Спасибо олимпийцам», где каждый мог оставить слова поддержки, любви и благодарности российским атлетам, а потом эти сообщения появились на экранах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Сбер продлил инициативу в приложении «Сбербанк онлайн». Теперь его пользователи могут перечислить накопленные бонусы программы «Спасибо» на поддержку развития детского спорта в регионах. Банк умножит бонусы, перечисленные на эти цели в благотворительный фонд «Вклад в будущее».