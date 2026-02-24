Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Серебряный призёр ОИ-2026 Филиппов оценил акцию «Спасибо олимпийцам»

Серебряный призёр ОИ-2026 Филиппов оценил акцию «Спасибо олимпийцам»
Никита Филиппов
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, выигравший на Олимпиаде в Италии серебро, поблагодарил за поддержку и отметил целесообразность акции Сбера «Спасибо олимпийцам».

«Естественно, мне нравится позиция — своих не бросаем», — заявил Филиппов.

Во время зимних Олимпийских игр Сбер запустил телеграм-бот «Спасибо олимпийцам», где каждый мог оставить слова поддержки, любви и благодарности российским атлетам, а потом эти сообщения появились на экранах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Сбер продлил инициативу в приложении «Сбербанк онлайн». Теперь его пользователи могут перечислить накопленные бонусы программы «Спасибо» на поддержку развития детского спорта в регионах. Банк умножит бонусы, перечисленные на эти цели в благотворительный фонд «Вклад в будущее».

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android