Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Зимняя Олимпиада-2026 собрала наибольшую аудиторию в США со времён ОИ-2014 в Сочи

Зимняя Олимпиада-2026 собрала наибольшую аудиторию в США со времён ОИ-2014 в Сочи
Комментарии

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) стали наиболее популярными среди американских зрителей со времён Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи (Россия). Об этом сообщает NBC Sports.

В среднем соревнования зимних Игр смотрели 23,5 млн американцев. Спортсмены сборной США выиграли 33 медали на Олимпиаде-2026, 12 из них — золотые. Это рекорд для США по количеству золотых наград на зимних Олимпийских играх, американцы заняли второе место в неофициальном медальном зачёте.

На Олимпийских играх — 2014 в Сочи американцы стали четвёртыми в медальном зачёте с 28 медалями (девять золотых).

Материалы по теме
«Спасибо, Италия!» В колизее Вероны трогательно попрощались с Олимпиадой-2026
«Спасибо, Италия!» В колизее Вероны трогательно попрощались с Олимпиадой-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android