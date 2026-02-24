Зимняя Олимпиада-2026 собрала наибольшую аудиторию в США со времён ОИ-2014 в Сочи

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) стали наиболее популярными среди американских зрителей со времён Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи (Россия). Об этом сообщает NBC Sports.

В среднем соревнования зимних Игр смотрели 23,5 млн американцев. Спортсмены сборной США выиграли 33 медали на Олимпиаде-2026, 12 из них — золотые. Это рекорд для США по количеству золотых наград на зимних Олимпийских играх, американцы заняли второе место в неофициальном медальном зачёте.

На Олимпийских играх — 2014 в Сочи американцы стали четвёртыми в медальном зачёте с 28 медалями (девять золотых).