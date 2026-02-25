Сирил Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады-2030

Сирил Линетт покинул пост генерального директора организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах из-за внутренних разногласий. Об этом сообщает Associated Press.

По сообщению источника, Линетт ушёл из-за затянувшегося конфликта с главой оргкомитета, олимпийским чемпионом по фристайлу 1992 года Эдгаром Гроспироном.

«Заинтересованные стороны подтверждают свою приверженность успеху зимних Олимпийских и Паралимпийских игр во Французских Альпах 2030 года. Коллективным приоритетом остаётся продолжение уже проводимой работы по проекту», — говорится в сообщении.

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах с 1 по 17 февраля. Ранее оргкомитет покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише и глава комитета по вознаграждениям Бертран Мео.