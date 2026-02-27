8 млн человек в России посмотрели Олимпиаду-2026 на платформе Okko

Около 8 млн человек посмотрели соревнования зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в онлайн-кинотеатре Okko. Олимпиада-2026 стала крупнейшим спортивным событием в истории платформы.

В Олимпиаде в Италии участвовали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Представители России выступали в индивидуальном нейтральном статусе и завоевали одну медаль (серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова).

Аудитория спорта в Okko за период Игр выросла на 35%, а недельная аудитория увеличилась в 2,4 раза. В среднем один пользователь посмотрел 10 уникальных олимпийских событий.

Самыми популярными видами на Олимпиаде-2026 по охвату пользователей стали фигурное катание, на которое пришлось около трети всего времени просмотра Олимпиады, а также хоккей, кёрлинг, лыжные гонки и биатлон.

Показ Олимпиады привлёк широкую аудиторию и существенно расширил портрет зрителя спортивного контента в Okko. Интерес со стороны женщин вырос в два раза, а возрастной охват значительно расширился, в том числе за счёт зрителей в возрастных категориях от 18 до 21 года и от 40 до 75 лет.