«Чемпионат» провёл исследование, посвящённое зимней Олимпиаде в Милане

В Италии завершилась церемония закрытия Олимпийских игр — 2026. Она прошла на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. После завершения Олимпиады «Чемпионат» совместно с консалтинговой компанией Wanta Group провёл социологическое исследование среди российской аудитории и выяснил, сколько процентов населения и кто именно смотрели Олимпиаду, за какими видами спорта следили чаще и какую страну поддерживали в том или ином виде соревнований.

В исследовании участвовали жители крупнейших городов-миллионников России старше 12 лет. Респонденты представляли Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород. Опрос проходил в период с 26 февраля по 1 марта 2026 года. Интервьюеры задали вопросы 1056 респондентам и узнали, как россияне следили за Олимпийскими играми.

ЧТО СМОТРЕЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжные гонки традиционно считаются самыми популярными олимпийскими зимними видами спорта в мире. Российская аудитория не стала исключением. Стоит отметить, что отчётливо прослеживается гендерное различие: фигурное катание особенно популярно среди женщин (88%), хоккей – среди мужчин (43%). Однако лыжные гонки смогли найти баланс между мужской (16%) и женской (15%) аудиториями.

Ски-альпинизм, бобслей и санный спорт оказались на последних местах рейтинга, эти виды спорта не пользовались популярностью у российской аудитории. Как оказалось, зря, ведь единственную медаль на Олимпиаде для России завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

КАК СЛЕДИЛИ

В российских спортивных СМИ зимние Олимпийские игры освещались довольно масштабно. Российская аудитория наблюдала за Олимпиадой через разные источники информации и различными способами. Так, 58% населения (из тех, кто следил за ОИ-2026) смотрели трансляции, 38% отдали предпочтения обзорам и хайлайтам, 40% читали новости.

ЗА КОГО БОЛЕЛИ

В Олимпиаде в Италии участвовали 94 страны. Россию представляли 13 спортсменов в семи видах спорта. Основная часть российской аудитории из тех, кто следил за ОИ-2026, поддерживала нашу страну в фигурном катании (92%) и лыжных гонках (86%). Симпатии остальной части аудитории ушли в пользу Казахстана, США, Норвегии, Беларуси и Канады.

Основные результаты исследования

72% населения слышали об Олимпиаде, но следил только каждый шестой.

Осведомлённость особенно высока среди аудитории 35+ (83%).

Среди тех, кто интересуется спортом как зрелищем (просмотр матчей и турниров), показатели знания об ОИ высокие – 81%.

Наибольшее внимание аудитории привлекли фигурное катание (78%), хоккей (20%), лыжные гонки (16%).

Модель потребления контента распределилась следующим образом: 58% смотрели трансляции, 42% читали новости, 38% смотрели обзоры и хайлайты.

В трёх самых популярных дисциплинах российская аудитория болела за:

— фигурное катание. 92% населения поддерживали Россию, 14% – США;

— хоккей. 31% населения поддерживали Канаду, 14% – США;

— лыжные гонки. 86% населения поддерживали Россию, 7% – Норвегию.

55% населения не знают, в каких именно дисциплинах участвовала Россия, 45% смогли дать какой-либо ответ и 43% смогли корректно назвать хотя бы один вид спорта.

Общие выводы в рамках исследования

Выше среднего (56%) доля тех, кто слышал об Олимпиаде, но не следил за ней. Среди мужчин (62%) и аудитории 35+ (71%) Олимпиада остаётся заметным информационным событием, но чаще воспринимается как часть общей спортивной повестки, а не как повод к активному вовлечению.

Около 8 млн человек посмотрели соревнования зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в онлайн-кинотеатре Okko. Олимпиада-2026 стала крупнейшим спортивным событием в истории платформы.

В общей сложности было разыграно 116 комплектов наград. Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одной зимней Олимпиады. Олимпийские игры — 2030 пройдут во Франции.