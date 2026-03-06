Стало известно, сколько получит Пётр Гуменник от правительства Санкт-Петербурга за ОИ-2026

Правительство Санкт-Петербурга утвердило размер премиальных выплат спортсменам, представлявшим город на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Фонтанки».

За шестую позицию в итоговом протоколе олимпийцам полагается 344 827,59 рубля. Тем, кто не сумел войти в призовую шестёрку, но принял участие в Играх, выплатят 57 471,27 рубля. Тренеры получат аналогичные суммы, а их помощники — ровно половину от этой премии.

Организацией перечислений займётся городской комитет по физической культуре и спорту. Деньги должны дойти до получателей до 30 апреля 2026 года. В планах также проведение отдельной церемонии чествования участников Олимпиады.

От Петербурга на Играх выступали двое: фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место, и шорт‑трекист Иван Посашков, который ни разу не преодолел квалификацию. Общая сумма выплат спортсменам из городского бюджета составит 402 298,86 рубля.