Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Стало известно, сколько получит Пётр Гуменник от правительства Санкт-Петербурга за ОИ-2026

Стало известно, сколько получит Пётр Гуменник от правительства Санкт-Петербурга за ОИ-2026
Комментарии

Правительство Санкт-Петербурга утвердило размер премиальных выплат спортсменам, представлявшим город на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Фонтанки».

За шестую позицию в итоговом протоколе олимпийцам полагается 344 827,59 рубля. Тем, кто не сумел войти в призовую шестёрку, но принял участие в Играх, выплатят 57 471,27 рубля. Тренеры получат аналогичные суммы, а их помощники — ровно половину от этой премии.

Организацией перечислений займётся городской комитет по физической культуре и спорту. Деньги должны дойти до получателей до 30 апреля 2026 года. В планах также проведение отдельной церемонии чествования участников Олимпиады.

От Петербурга на Играх выступали двое: фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место, и шорт‑трекист Иван Посашков, который ни разу не преодолел квалификацию. Общая сумма выплат спортсменам из городского бюджета составит 402 298,86 рубля.

Материалы по теме
Гуменник — о конкуренции в России: взять Дикиджи, Семененко — мы прогрессируем синхронно
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android