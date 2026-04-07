Дегтярёв рассказал о выплатах 116 спортсменам, которые не смогли поехать на Олимпиаду-2026

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, что ОКР выплатит денежные поощрения олимпийцам, которые не были допущены до участия в зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Внесли изменения в регламент выплат участникам Олимпийских игр. Решили сохранить выплаты призёрам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх 2026 года. Олимпийские чемпионы получат 500 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей – 350 тыс. рублей, бронзовых – 250 тыс. рублей, а участники – 150 тыс. рублей. В список вошли 116 спортсменов», – написал Дегтярёв в телеграм-канале.