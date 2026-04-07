Министр спорта Дегтярёв провёл встречу с россиянами, выступившими на Олимпиаде-2026

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что сегодня, 7 апреля, провёл встречу с российскими спортсменами, выступившими на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Команда была небольшой, 13 спортсменов в шести видах спорта, но ребята стали первопроходцами, выложились на 100%, защищали честь страны, и все мы за них болели. Они доказали, что и в сложных геополитических условиях можно добиваться результатов в международном спорте высших достижений, когда просто завоевать олимпийскую лицензию – это уже достижение. Огромное спасибо за мужество и стойкость. Убеждён, что через четыре года, на следующих зимних Олимпийских играх благодаря полученному опыту многие из них возьмут медали.

Олимпийский комитет России принял решение наградить всех наших атлетов памятными подарками — часами «Ракета».

Также поздравил и поблагодарил тренеров, специалистов и руководителей профильных федераций по зимним видам спорта — всех, кто внёс вклад в подготовку и выступление наших олимпийцев.

Минспорта и Олимпийский комитет России делают всё, чтобы обеспечить полноценное возвращение сборной России на международные старты с национальным флагом и гимном. Где нужно — договариваемся, где не получается — отстаиваем права спортсменов в суде, чтобы наша команда могла бороться за медали в полном составе», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.