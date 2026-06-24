МОК ввёл грант $ 10 тыс. для всех участников Игр, начиная с Милана-2026

Глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль заявил, что каждый участник Олимпийских игр, начиная с Игр-2026, сможет подать заявку на грант размером $ 10 тыс. от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я горд объявить о новом гранте для олимпийцев. Начиная с Олимпиады 2026 года, каждый спортсмен, кто участвовал в Играх, может подать заявку на грант размером $ 10 тыс. Такого никогда не было, я уверен, это укрепит наше движение. Благодарен комиссии спортсменов, действующим и прошлым её членам, это грант не только для медалистов, для всех участников. Каждый спортсмен пошёл на жертвы, годы усердной работы, веры в мечту, это не призовые деньги, это признание пути становления олимпийцем», — сказал Газоль в ходе сессии МОК, которая проходит в Лозанне 24-25 июня.

Право на получение гранта имеют все спортсмены, которые не нарушают антидопинговые правила, кодекс этики МОК или Олимпийскую хартию.