Зимние Олимпийские игры — 2026 в Милане посмотрели 2,6 млрд человек

Зимние Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине собрали аудиторию в 2,6 млрд зрителей, сообщили в пресс‑службе МОК. Соревнования проходили в Италии с 6 по 22 февраля, медальный зачёт уверенно выиграла сборная Норвегии.

Данные МОК раскрывают особенности зрительского поведения: почти каждый шестой болельщик (17%) следил за Играми только в цифровом формате, а большинство — 60% — сочетало просмотр на цифровых платформах с телевизионными трансляциями. Положительную оценку Играм дали 84% зрителей.

Результаты опроса подчёркивают значимость Олимпиады: 79% респондентов назвали Игры успешными, а 80% отметили, что такие события особенно важны на фоне глобального раскола.