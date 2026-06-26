Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Зимние Олимпийские игры — 2026 в Милане посмотрели 2,6 млрд человек

Зимние Олимпийские игры — 2026 в Милане посмотрели 2,6 млрд человек
Комментарии

Зимние Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине собрали аудиторию в 2,6 млрд зрителей, сообщили в пресс‑службе МОК. Соревнования проходили в Италии с 6 по 22 февраля, медальный зачёт уверенно выиграла сборная Норвегии.

Данные МОК раскрывают особенности зрительского поведения: почти каждый шестой болельщик (17%) следил за Играми только в цифровом формате, а большинство — 60% — сочетало просмотр на цифровых платформах с телевизионными трансляциями. Положительную оценку Играм дали 84% зрителей.

Результаты опроса подчёркивают значимость Олимпиады: 79% респондентов назвали Игры успешными, а 80% отметили, что такие события особенно важны на фоне глобального раскола.

Материалы по теме
8 забытых традиций и видов спорта древней Олимпиады: от жертвоприношений до казни женщин
8 забытых традиций и видов спорта древней Олимпиады: от жертвоприношений до казни женщин
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android