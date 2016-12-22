Снова на «Чемпионате»! Вторая часть доклада Макларена на русском

«Чемпионат» не изменяет своей традиции, по которой у нас выходят полные переводы скандальных допинговых докладов. Так было в ноябре 2015 года с докладом независимой комиссии о ситуации в лёгкой атлетике, так было в июле 2016 года с публикацией первой части доклада канадского юриста Ричарда Макларена.
Только на «Чемпионате»! Полная версия доклада Макларена!
В этот раз нам потребовалось чуть больше времени для того, чтобы выложить перевод в общественный доступ, но зато ложка эта к обеду. Сегодня, 22 декабря, Международный союз биатлонистов (IBU) примет крайне важное решение, которое может задать импульс последующим событиям во всех видах спорта, упомянутых во второй части доклада Макларена. Вопрос формулируется просто: что делать с российским биатлоном – закончить вообще всё, показательно поиздеваться или бог с ним, пусть живёт?
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Впрочем, первые санкции от международного спортивного сообщества последовали ещё неделю назад – Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отозвала право проведения чемпионата мира-2017 из Сочи. Формулировка, правда, это выглядела иезуитской: «Исполком почувствовал, что в это трудное время было бы благоразумно не организовывать такое мероприятие в России», – говорится в заявлении IBSF. Иными словами, на тот момент никаких фактов для юридически легитимных решений (скажем, забрать медали у российских чемпионов Сочи-2014) у международной федерации не было. Просто – «почувствовали».
Уже что-то заранее чувствуют и в биатлоне – только накануне о своём возможном бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени заявили в Чехии и Великобритании (и условно в Норвегии).
Теперь всю гамму чувств, которая обуревает этих людей, могут испытать и все русскоговорящие читатели – вторая часть доклада перед вами. Скачать его можно по ссылке. Читайте внимательно – именно в этом документе спрятана кащеева игла российского спорта.
Да, и не забывайте: в дополнение к докладу прилагаются «сведения не конфиденциального характера», которые были изучены Маклареном. Пакет с представленными доказательствами доступен по адресу www.ipevidencedisclosurepackage.net. Но об этом сайте и сути представленных там аргументов мы рассказали вам ещё в день выхода второй части доклада 9 декабря.
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Заодно следите за нашим лайвом с заседания специальной комиссии IBU, который мы намерены запустить в 13 часов по московскому времени. Будем вместе с вами ждать новостей из Мюнхена о судьбе российского биатлона.
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